الخارجية تنفي ما يتم الترويج له بشأن حجر سلوان

نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد الموافق 13/3/2022، الأكاذيب التي يروج لها الإعلام العبري بشأن حجر سلوان.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: تناولت حسابات تواصل اجتماعي لبعض الجهات الإعلامية اخبار كاذبة حول تسليم مخطوطة سلوان الموجودة في متحف اثار اسطنبول لإسرائيل.

وأوضحت الخارجية انه تم العثور على المخطوطة في القدس عام 1880 عندما كانت جزءا من الدولة العثمانية وتم الاتيان بها الى متحف الدولة في اسطنبول وسجلت عام 1882.

وأكملت: وجود المخطوطة لدينا بشكل قانوني ولا توجد مباحثات حول الموضوع بين البلدين.