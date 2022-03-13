"100" سرير طبي لمستشفيات قطاع غزة

سلمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، 100 سرير طبي، لسبع مستشفيات في غزة، بهدف دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية، لصالح المرضى في غزة، مواجهة وباء "كورونا".

ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع متكامل تنفذه جايكا لتجهيز الأقسام في المستشفيات لمواجهة وباء كورونا وتعزيز جهود وقدرات وزارة الصحة على مكافحة الوباء.

وشكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، جايكا على هذا الدعم المتواصل من الشعب الياباني وحكومته، مشيرةً إلى أن هذه الأسره ستساهم بشكل كبير في تعزيز الجهود والتخفيف على المستشفيات في مواجهة هذه الجائحة.

وقال مستشار وزيرة الصحة فتحي أبووردة: "إن جايكا تقف دائماً بجانب وزراة الصحة من خلال مشاريعها وبرامجها، التي كان آخرها تزويد صحة غزة بالأدوية والمستلزمات الطيبة بعد التصعيد الأخير في شهر أيار/ مايو الماضي".