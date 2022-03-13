شرطة خانيونس تُنهي خلافاً مالياً بـ 16 ألف دولار

أنهت العلاقات العامة بشرطة محافظة خانيونس - قسم مركز القرارة خلافاً مالياً بقيمة "16" ألف دولار أمريكي نشب بين مواطنين على خلفية معاملة بيع وشراء سيارة.

وذكر رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة القرارة الرائد حازم شاهين، أن المواطن (أ. ش) تقدم بشكوى لقسم مركز القرارة يطالب فيها المواطن (أ. ت) بمبلغ 16 ألف دولار بعد خلافهما على بيع وشراء سيارة.

وأوضح الرائد شاهين، أنه تم استدعاء المشتكى ضده والاستماع للأقوال المنسوبة ضده ومناقشة عدة حلول لإنهاء الخلاف بشكل ودي وسريع.

وأضاف، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء الخلاف بشكل كامل بعد توقيع سند اتفاق يقضى بسداد المبلغ المتبقي مقابل تسليم السيارة.