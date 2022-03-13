"مباحث التموين" بغزة تتحفظ على 639 طنًا من السلع الأساسية ولوازم البناء

تحفظت دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة في قطاع غزة، على 639 طنًا من السلع الأساسية، ولوازم البناء، بعد احتكارها من قبل أصحابها، ورفع أسعارها.

جاء ذلك خلال جولةٍ تفتيشية مشتركة نفذتها دائرة مباحث التموين، برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، شملت عددًا من المخابز، وأماكن تخزين الدقيق، بالإضافة إلى مخازن تجار بيع مواد البناء في عدد من المحافظات.

وذكرت مباحث التموين أنها حررت محضر ضبط بحق أحد التجار وتحفظت على "130" طناً من الدقيق؛ لاحتكاره ورفعه للأسعار وعدم التزامه بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، ضبطت مباحث التموين قسم حماية المستهلك برفقة وزارة الاقتصاد، "20" طنًا من الألمونيوم لدى إحدى الشركات، وتحفظت على "89" طنًا من زيت عباد الشمس، بسبب ارتفاع الأسعار.

من جانبها، حررّت دائرة مباحث التموين في محافظة الوسطى محضر ضبط بحق أحد التجار والتحفظ على"400" طن من حديد البناء لدى شركته الخاصة بمواد البناء، بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت مباحث التموين أنه تمت إحالة ملفات التجار المخالفين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات بحقهم حسب الأصول.

ودعت المباحث العامة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بـ "الاحتكار ورفع الأسعار، والمواد المنتهية الصلاحية" وذلك من خلال التواصل بالرسائل عبر الواتس اب فقط على الرقم: 0595959400.