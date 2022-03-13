بعد تدهور صحته.. مخابرات السلطة تفرج عن المحرر النوباني

أفرج جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية عن المحرر محمد نوباني (42 عاماً) من بلدة علار قضاء طولكرم المحتلة، بعد يوم من اعتقاله.

وأفادت "مصادر خاصة" أن الإفراج عن المحرر نوباني تم تحت الضغط على جهاز المخابرات، وبسبب تردي وضعه الصحي، ونتيجة توصيات من الأطباء بسبب ارتفاع حاد في أنزيمات القلب والكبد، حيث يتلقى أدوية وجرعات علاجية مكلفة، ولديه عملية "خزعة" مستحقة لضرورات صحية.

وأكدت المصادر، أن النوباني تعرض للتحقيق على خلفية مشاركته في العديد من الفعاليات الاجتماعية والوطنية، وبعض الزيارات لذوي الشهداء والأسرى، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات أبلغ نوباني أنه تم الإفراج عنه بشكل مؤقت، وسيتم استدعاؤه مرة أخرى للتحقيق وإنهاء بعض الملفات.

جدير بالذكر، أن جهاز المخابرات اعتقل المحرر نوباني بعد استدعائه للتحقيق أمس السبت، في مقر الجهاز، حيث تم إيقافه لمدة 48 ساعة، وتم تحويله إلى سجن أريحا.