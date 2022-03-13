الخارجية : تم إجلاء جميع مواطنينا وطلبتنا الراغبين في مغادرة أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن خلايا الأزمة التابعت لها، نجحت في إجلاء جميع مواطنينا وطلبتنا الراغبين في مغادرة أوكرانيا.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن خلايا الأزمة المشكّلة لتأمين سلامة أبناء جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا على رأس عملها وتواصل متابعاتها اليومية للاطمئنان على أوضاع جاليتنا وطلبتنا، سواء الذين قرروا البقاء في أوكرانيا أو الذين غادروها.

وأشار إلى أن خلية الأزمة الأساسية في أوكرانيا تتواصل مع أبناء شعبنا المتواجدين في أوكرانيا وتقف إلى جانبهم وتطمئن على أحوالهم وتستقبل اتصالاتهم وتجيب على استفساراتهم، وتقدم لهم كل عون مستطاع خاصة في مجال الخدمات القنصلية.

وبين أن سفارات دولة فلسطين في الدول المجاورة لأوكرانيا تستقبل أي مواطن فلسطيني يجتاز المعابر الحدودية وتوفر له شروط الإقامة المؤقتة في أي من تلك الدول، وتشرف على تسهيل سفره إلى وجهته المقررة سواء في الشتات أو إلى أرض الوطن.

وأكدت الخارجية أنها تتابع أوضاع طلبتنا الدارسين في الجامعات الأوكرانية للاطمئنان على دراستهم وتقديم أي عون يمكنهم من استكمالها سواء في جامعات الدول المجاورة خاصة الأوروبية منها أو في جامعات الوطن وذلك وفقاً لرغبة الطالب نفسه.

وقالت في بيانها: تتابع سفارات دولة فلسطين لدى الدول المجاورة لأوكرانيا هذه القضية من أجل الحصول على موافقاتها بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بالطالب الأوكراني، كما تقوم الوزارة ومن خلال المنصة التي أطلقتها بتسجيل طلبتنا الذين وصلوا أرض الوطن قادمين من أوكرانيا وذلك بالشراكة والتعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف تقديم جميع التسهيلات الممكنة لالتحاقهم بجامعات الوطن كلاً حسب رغبته أيضاً.

وأشارت الخارجية إلى أنها تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا من خلال سفارتي دولة فلسطين في موسكو ومينسك، وتقف إلى جانبهم وتقدم لهم كل عون لتسهيل دراستهم والاطمئنان عليهم، مؤكدة أن أوضاعهم مستقرة.