"هيئة الأسرى": المعتقل أحمد سياجات ضحية جديدة لسياسة الإهمال الطبي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن المعتقل أحمد سياجات ضحية جديدة لسياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير سياجات (27 عاما) من مدينة طوباس والمعتقل في سجن" شطة"، يعاني من آلام شديدة في الأسنان، نتيجة لتعرضه للضرب المبرح وقت اعتقاله، ما أدى إلى كسر جسر أسنانه.

وبينت أن إدارة السجن تتعمد في المماطلة في تقديم العلاج له، كما رفضت أن تقوم بإجراء عملية زراعة أسنان خارجية عن طريقها، إضافة إلى ذلك يعاني من آلام حادة في الخاصرتين.

يذكر أن الأسير سياجات والمعتقل منذ 1/7/2021، تعرض لظروف صعبة أثناء الاعتقال، وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليه بشكل وحشي، ما سبب له العديد من المشاكل، من بينها: كسر جسر أسنانه الأمامية والآم شديدة في مختلف أنحاء جسده، وعاش ظروفا اعتقالية صعبة وقاسية في زنازين الأسر.