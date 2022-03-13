مسؤول بالاقتصاد لـ"مراسلنا": لا قرار بشأن منع إدخال المواد الغذائية المصرية بعد والرؤية تتضح اليوم أو غداً

قال مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة الدكتور أسامة نوفل: "إنهم لم يبلغوا بأي قرار رسمي من الحكومة المصرية بمنع توريد مواد غذائية عبر بوابة صلاح الدين إلى القطاع، موضحاً أن الرؤية بهذا الخصوص تتضح مساء اليوم أو صباح الغد على أبعد تقدير".

وكانت مصر قد أصدرت قراراً أول أمس، بمنع تصدير عدد من السلع الأساسية إلى البلاد الخارجية، لمدة ثلاثة أشهر بهدف استقرار الأسعار في الجمهورية، فيما لم تتضح الرؤية بأن القرار يشمل قطاع غزة أم أنه مُستثنى.

وأفاد نوفل في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بأن عدداً من الشاحنات المُحملة بالسلع والمواد الغذائية: مثل الدقيق والسكر والزيت النباتي والعدس والأرز.. إلخ، تنتظر أمام بوابة صلاح الدين أقصى جنوب قطاع غزة من أجل السماح بعبورها إلى القطاع من عدمه.

وأشار إلى أنه في حال طُبق القرار على غزة، فإن التجار سيتوجهون مباشرة لزيادة كميات التوريد مع الجانب "الإسرائيلي" عبر معبر كرم أبو سالم، بأسعار أعلى من التي تدخل عبر مصر، وهو ما سينعكس سلباً على المستهلك، مستبعداً أن يشكل أزمة كبيرة، لكنه قد يؤثر على ارتفاع الأسعار.

وبيّن، أن إجمالي الواردات عبر بوابة صلاح الدين تصل نسبتها لـ 20%، قائلاً: "نعتمد على توريد جميع البقوليات بشكل كبير جداً من الجانب المصري، وكذلك السكر وجزء من كميات الأرز، والطحين، وزيت الطهي وغيرها من المواد والسلع الأساسية".

من جهته نشر الناشط المجتمعي د. فهمي شراب على صفحته الرسمية "فيس بوك": "أن مصر تمنع دخول مواد غذاية أساسية إلى قطاع غزة".

متسائلاً: "هل نستدير مرة أخرى للكيان ليستغلنا ويبتزنا، ونحن في أصعب الظروف؟ لماذا يا مصر يا حضارة عمرها 6000 عام، يا أم الدنيا؟".

وتشهد السلع والمنتجات ارتفاعاً كبيراً على المستوى العالمي بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة لليوم الـ 17 على التوالي.



