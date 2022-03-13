الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الجرحى

حَمَلت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد 13/3/2022، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والانسانية.

ودعت الحركة، في بيان صحفي عبر المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، في يوم الجريح الفلسطيني، إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه البشعة التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا، وملف الجرحى أحد الشواهد على هذا الإرهاب والاجرام.

وقالت الحركة :"إن من واجبنا الديني والوطني والإنساني أن نقف جميعاً لجانب الجرحى، من أجل مساندتهم ودعم صمودهم بعد تعرضهم للإصابات على أيدي قوات الاحتلال فهم يعانون ويدفعون ثمناً من حياتهم وصحتهم.

وحيت الحركة، أبناء شعبنا الجريح ونشد على أياديهم، ونؤكد أن الجرحى على أيدي الاحتلال هم أيقونات للتضحية والصمود على مدار سنوات الاحتلال ويستحقون منا كل الاحترام والتقدير على ما قدموه ويقدموه من نماذج نفتخر بها.

ودعت الحركة الكل الفلسطيني بكافة مؤسساته الرسمية والفصائلية والشعبية للوقوف إلى جانب الجرحى وتوفير كل مقومات الصمود والحياة الكريمة التي يستحقونها.