بدء التسجيل في برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب في غزة

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن بدء التسجيل للاستفادة من النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة للشباب "دلني على السوق"، والذي ينفذه بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق ورئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن أن تقديم الطلبات سيبدأ يوم الثلاثاء القادم 15 مارس/ آذار الحالي، ويستمر حتى الأول من أبريل/ نيسان القادم، وسيتم إلكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بصندوق دعم الشباب الفلسطيني على شبكة الانترنت www.pysf.ps.

وقال محيسن: "نسعى من خلال برنامج دلني على السوق إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني وفتح آفاق جديدة لهم للدخول إلى سوق العمل والاعتماد على أنفسهم، والعمل على تخفيف نسبة البطالة، ومساعدة الشباب على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الحصار الجائر وعدوان الاحتلال المتكرر على قطاع غزة". مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الشباب العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية 22-35 عامًا.

وأضاف: "سيتم من خلال النسخة الرابعة للبرنامج تمويل تنفيذ مشاريع ريادية صغيرة للشباب بقيمة (100) ألف دولار، على أن يتراوح سقف التمويل للمشروع الواحد من (1000) إلى (5000) دولار"، لافتًا إلى أن التمويل يتم بنظام القرض الحسن ووفق آليات السداد المعتمدة لدى صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وبيّن محيسن أن الهيئة قدمت خلال العامين الماضيين تمويلًا بقيمة (280) ألف دولار لتنفيذ مشاريع ريادية شبابية في مجالات التجارة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا، منها مشاريع نوعية مميزة حققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في توفير فرص عمل لعدد آخر من الشباب للعمل من خلال تلك المشاريع.

وأشار إلى أن عملية فرز وتدقيق ودراسة الطلبات تتم بعد عملية ترميز لبيانات المتقدمين لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في كل مجال من مجالات المشاريع المقدمة.

يذكر أن النسخة الثالثة من برنامج "دلني على السوق" تم تخصيصها لتمويل تنفيذ مشاريع بقيمة (150) ألف دولار، للشباب المتضررين من العدوان الأخير غزة، ممن تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم.