سعر صرف الدولار في السودان اليوم الأحد 13 مارس 2022

سعر صرف الدولار في السودان، الأحد 13 مارس/آذار 2022 لدى بنك السودان المركزي، فيما تراجع لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، فيما تراجع لدى السوق السوداء السودانية ليسجل نحو 575 جنيهًا.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك السودان المركزي اليوم نحو 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، فيما هبط سعر اليورو لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 630 جنيهًا.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع، بينما نزل سعر الإسترليني لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 755 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار في السودان

سجل سعر الريال السعودي في السودان اليوم لدى البنوك نحو 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الريال لدى السوق السودانية السوداء منخفضًا عند مستوى 153 جنيهًا.

وأظهرت شاشات التداول في بنك السودان المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستوى 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء إلى نحو 157 جنيهًا.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.

وأصدر بنك السودان المركزي منشورًا خاصًا بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، سمح بموجبه للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن، وتشمل؛ النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية وما في حكمها كبطاقات الدفع الإلكتروني العالمية فيزا كارد وماستر، حصائل صادر السلع إذا رغب المصدر في ذلك وفقا للضوابط، تحويلات العاملين بالخارج وغيرها من التحويلات، بالإضافة إلى الموارد المباعة للمصارف من حسابات الجهات، التحويلات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي وأي موارد أخرى.

وسمح المنشور باستخدام هذه الموارد في تنفيذ عمليات الاستيراد مع الالتزام بالضوابط، البيع لعملائها والمتعاملين معها لأغراض السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز الــ3000 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة بعد تقديم تذكرة السفر وتأشيرة دخول للدول التي تطلب ذلك، على أن يتم البيع بحد أقصى مرة واحدة كل ستة أشهر شريطة أن لا تكون حصة المشتري من أي بنك آخر أو صرافة خلال هذه الفترة.

كما أصدر بنك السودان المركزي إجراءات وضوابط جديدة للاستيراد سمح بموجبها باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم واستثنى استيراد الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة للأدوية بجانب السلع التي تتضمن عقودها شرط سداد جزء مقدم بالدفع المختلط.

ونصت الضوابط على استخدام 70% من حصائل الذهب الحر وذهب شركات المخلفات في استيراد السلع الاستراتيجية” ادوية وقمح ومواد بترولية ومدخلات الإنتاج” فيما يستخدم 30% من حصائل الذهب للسلع الضرورية بعد الموافقة من وزارة التجارة وسمح باستخدام الموارد الذاتية للعميل “حسابات حرة” في استيراد كافة السلع المسموح بها شريطة ان يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدما وبهامش نقدي 100%.