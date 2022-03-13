"هبوش" سبت الدين الإسلامي وعائلتها تُطالب النائب العام بمحاسبتها

أثارت الفتاة الفلسطينية هبة الفرا، التي ذاع صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الغضب والسخط عليها، بعد أن ظهرت في فيديو على خاصة "التيك توك" وهي تسب الدين الإسلامي، الأمر الذي دفع عائلتها لإصدار بيان رسمي لمطالبة النائب العام بمحاسبتها.

وعادةً ما كانت تثير الفرا المعروفة بهبوش أو صاحبة الجملة المشهورة "تعالوا تعالوا"، الجدل بين مؤيد لما تقدمه ومخالف لما تقدمه من محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع هذا الخلاف، اكتسبت الفرا آلاف المتابعين، حيث استطاعت من خلال ماتقدمه أن تعين عائلتها التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة أسوة بآلاف الأسر داخل قطاع غزة.

بيان عائلة الفرا

وأصدر مجلس عائلة الفرا، بياناً استنكر فيه ما قامت به هبة المشهورة ب هبوش عبر البث المباشر في تطبيق التيك توك واستخدامها لألفاظ سوقية، والسب العلني على ديننا الاسلامي الحنيف.

ودان مجلس العائلة ماوصفته بالسلوك الشاذ و اللا أخلاقي والذى نبرأ منه أمام الله العلي القدير وكذا الإساءة لسلوك المواطنة الفلسطينية التي هي أم وأخت وبنت الشهداء والأسرى.

وناشد مجلس العائلة، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتوقيع أقصى العقوبة عليها حتى تكون عبرة لغيرها من العابثين والمخالفين لتعاليم وسلوك ديننا الاسلامي وعدالة قضيتنا بتحقيق طموحنا على أرضنا فى دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الشاب عبد الرحمن دراجي، يطالب الحكومة بإغلاق منصات الفرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاسبتها على هذا الفعل الذي وصفه بالشيطاني الإجرامي، لسبها دين الله علناً على البث المباشر.