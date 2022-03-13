موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

لاحد 13/3/2022
10:20 صباحا
🔴 اجراء 434 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
🔴 تسجيل ( 84) اصابة جديدة بفيروس كورونا
🟢 تعافي 414 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
🔴 يوجد 2 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية
⭕ اجمالي تراكمي للمصابين 248356 اصابة
🔸 اجمالي الحالات النشطة 3590 حالة
🔸 اجمالي المتعافين 242809 حالة
🔸 اجمالي الوفيات 1957 وفاة
🔸اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة
🔸 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.
التطعيمات/
👈🏻 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.٠
👈🏻 اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:671424 شخص
حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء