موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:30 ص
13 مارس 2022
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لاحد   13/3/2022
10:20 صباحا    

 🔴    اجراء 434 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

     🔴 تسجيل ( 84) اصابة جديدة بفيروس كورونا

🟢     تعافي 414 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

      🔴      يوجد 2 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

     ⭕ اجمالي تراكمي للمصابين  248356 اصابة

🔸    اجمالي الحالات النشطة 3590 حالة  

     🔸 اجمالي المتعافين 242809 حالة 

    🔸 اجمالي الوفيات  1957 وفاة

🔸اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  50 حالة

🔸 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

التطعيمات/
👈🏻 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة.٠

👈🏻 اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:671424 شخص
حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء

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