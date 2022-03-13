البكري يحذر من دعوات اقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل

حذر سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد 13/3/2022، من الدعوات التي أطلقتها جماعات " المعبد " للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس القادم وذلك تزامناً مع بداية ما يعرف بعيد المساخر .

وأكد البكري، أن المخططات "الإسرائيلية" المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس والمتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف .

وأضاف " أن الاستمرار بهذه الجرائم والدعوات الاستفزازية بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي "الإسرائيلي"، وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية.

ودعا البكري المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها .