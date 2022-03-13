بالفيديو شاهد: بطل العالم في الإسكواش يتحدث عن فلسطين في حفل تتويجه

قال على فرج بطل العالم في الإسكواش، عقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن، إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 74 عاما من المشاكل بسبب الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنه يعلم أن الحديث عن هذه القضية سيسبب له مشاكل.

واستدرك فرج:"لكن هذا هو الواقع الموجود والمعروف للجميع، وأصبح من الممكن خلط الرياضة بالسياسة، مضيفاً أن الحديث حول هذه القضية ليس على هوى الإعلام الغربي."

وأضاف في فيديو نشر له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: قائلا: «الجميع في الوقت الراهن يتعاطف مع الشعب الأوكراني نتيجة الحرب عليه من جانب روسيا، لكن يجب أن نذكر أيضا فلسطين، وما تعاني منه على مدار العقود الماضية.

وتوج على فرج المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة أوبتاسيا، التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس.