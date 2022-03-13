من هو اللاعب الذي توج نفسه ملكا لكرة الـ"هاتريك"

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، وهذه المرة خلال مواجهة توتنهام.

المباراة تقام بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد في الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 13 من عمر المباراة، تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف تقدم مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 38، أضاف الدون البرتغالي الهدف الثاني له وليونايتد، ليدخل تاريخ كرة القدم، بحسب صحيفة "جلوبي" البرازيلية الشهيرة.

وواصل رونالدو توهجه، وسجل الهدف الثالث له ولمانشستر يونايتد في المباراة بالدقيقة 81.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ كرة القدم مع الأندية والمنتخبات بواقع 807 أهداف في 1111 مباراة محطما الرقم المسجل باسم التشيكي جوزيف بيكان صاحب الـ805 أهداف في 530 لقاء.

ووصل رونالدو لهذا الرقم الأسطوري، بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، 136 هدفا بقميص مانشستر يونايتد، 115 هدفا رفقة منتخب البرتغال، 101 لصالح يوفنتوس و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.

فضلا عن ذلك، فقد تجاوز رونالدو الرقم المسجل باسم الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد، حيث سجل 96 هدفا مع الفريق في البريميرليج.

أيضا، أصبح كريستيانو رونالدو ثالث لاعب يبلغ من العمر 37 عامًا أو أكبر عمرا يسجل أكثر من مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد تيدي شيرينجهام (مرة واحدة) وجراهام ألكسندر (مرتين).