القيادي عدنان: الأسير العواودة المضرب عن الطعام أنموذج مشرف للفلسطيني المقاوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان، اليوم الأحد 13/3/2022، أن الأسير القائد خليل العواودة الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" أنموذج مشرف للفلسطيني المقاوم.

وبين القيادي عدنان، في تصريح صحفي تضامناً مع المحرر العووادة، أن الأخير ، يستمر في إضرابه للحرية، وكسر الاعتقال الإداري، مشدداً على أنه أنموذج مشرف للفلسطيني المقاوم، جمع بين المقاومة والعلم والكد للرزق الحلال ورفض استبداد السلطة وقتلها نزار بنات.

واعتبر القيادي عدنان، انتصار الرفيق حسام الرزة بمعركة الأمعاء الخاوية، وإضراب المجاهد خليل العواودة، رافعة لاستمرار مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم.

ودعا المعتقلين الإداريين الذين يفكرون بمواجهة الاعتقال الإداري بأمعائهم الخاوية، بعدم التأخر عن إضراب الأخ خليل العواودة، وكل من يتقدمنا بالمواجهة.

وقال القيادي عدنان:"نحن على ثقة بوعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين، وكلنا إيمان بمعيته وتأييده لنا في مواجهة السجان والاحتلال."