الشقاقي: 6 أسيرات جريحات يقبعن في سجون الاحتلال

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، اليوم الأحد 13/3/2022، أن 6 أسيرات جريحات يقبعن في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهن الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من حروق في كافة جسدها وهي محكومة 11 عامًا.

وأكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. محمد الشقاقي: منذ 54 عامًا يحيي أبناء شعبنا الفلسطيني يوم الجريح الفلسطيني؛ تكريمًا لهم وتقديرًا لتضحياتهم وآلامهم المتواصلة، ولوضع العالم أمام مسئولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح الشقاقي حاول العدو المجرم أن يطفئ جذوة الصراع بالإفراط في القوة من خلال استخدام الرصاص الحي والأسلحة المحرمة الدولية؛ إلا أن عزيمة وإرادة الشبان الفلسطيني الثائر أمثال الجريح فادي أبو صلاح لم تنكسر أمام هذا البطش والتنكيل، الذي واصل مسيرته وهو مقعد على دراجته المتحركة، حتى ارتقى في مجزرة دامية بحق المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة المليونية الكبرى قبل أربعة أعوام.

وقال الشقاقي: "لم يغادرنا وجع الجرحى لحظة فما زال الألم حاضرًا بكل أركانه، والمعاناة مستمرة ومضاعفة؛ وخاصة أسرانا الجرحى الذين يرزحون تحت سطوة الاحتلال في سجونه الظالمة، فهناك الكثير منهم يعانون آثار الرصاص ومحاولات الإعدام والقتل، بل ومنهم من يتعرض للقتل البطيء تحت عنوان الإهمال الطبي المتعمد بحقهم دون تقديم العلاج لهم."

وتابع: لم تقف جرائم الاحتلال عند الأسرى فحسب بل طالت الأسيرات الماجدات بينهن 6 أسيرات جريحات، أصعب تلك الحالات، حالة الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من حروق في كافة جسدها وهي محكومة 11 عامًا.

ودعا الشقاقي، كل المؤسسات الحقوقية لتوثيق جرائم الاحتلال، وتقديمها للجهات المختصة لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم.