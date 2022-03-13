بسبب غزة: انتحار جندي "إسرائيلي" جراء إصابته خلال حرب 2014

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 13/3/2022، أن جندياً صهيونياً انتحر جراء تأثره بإصابته خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت النقاب، عن انتحارالجندي رؤوفين ماجين، في الأيام الأخيرة، وهو أحد معاقي الجيش قتل متأثراً بإصابته في الحرب "الإسرائيلية" 2014 ضد قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن ماجين أصيب في ساقه بعد استهداف مدرعة على حدود غزة قبل دخولهم البري إلى القطاع وقتل 5 من رفاقه أمام عينيه، وقد أثر المشهد المروع على حياته وخاض صراعًا شاقًا وطويلًا مع صدمة أهوال المعركة، وطاردته الكوابيس حتى يومه الأخير ثم توفي عن عمر 27 عاما.