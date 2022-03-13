أسير من جنين يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير يوسف عبد الرحمن عبد الله نزال من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة المحتلة، اليوم الأحد 13 مارس 2022، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نزال عام 2003، وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

ويعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال، أوضاعاً صحية استثنائية؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.