الميادين: الهجوم الصاروخي في أربيل أصاب قاعدة للموساد "الإسرائيلي" بدقة

قالت قناة الميادين أن عدة صواريخ سقطت الليلة، في محيط قاعدة حرير الأميركية، قرب مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أدى إلى دوي انفجارات في محيط القاعدة.

وكشفت مصادر مطلعة للميادين أنّ الهجوم جرى بأكثر من 10 صواريخ نجحت في استهدف مقر استخباري وأمني "إسرائيلي" في محيط أربيل.

وقال وزير الصحة في كردستان: إنّ الهجوم لم سفر عن مقتل أي شخص، فيما أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي أنّ القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بشأن القصف.

وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز": إنّ الهجوم الصاروخي انطلق من إيران، لكن إيران لم تصدر أي تعليق رسمي بهذا الخصوص.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للميادين أنّ الهجوم لم يتسبب بأي ضرر أو ضحايا، في أيٍّ من منشآت الحكومة الأميركية في العراق.

وقال المتحدث الأميركي: "إنّ الحادث قيد التحقيق من قبل الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان"، مديناً هذا الهجوم الذي وصفه بـ"الشنيع".

وفي 12 أيلول/سبتمبر 2021، أعلن الجهاز الأمني لإقليم كردستان سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل قرب مطار أربيل، والذي يستضيف قوات أميركية.

وقالت مصادر مطلعة للميادين، في ذلك الوقت، إنّ ما تم استهدافه هو مقر تابع للموساد "الإسرائيلي".