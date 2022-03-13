حماس: "إسرائيل لن تفلت من عقوبتها على جرائمها بحق شعبنا"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد 13/3/2022، أن المحتل "الإسرائيلي" لن يفلت من عقوبته على جرائمه التي ارتكبها على مدار سنوات طويلة من الصراع، وستبقى المقاومة والجهاد ذروة السنام.

وحيت حركة على شرف يوم الجريح الفلسطيني، أوسمة الوطن جرحانا البواسل في كل بقعة من فلسطين وخارجها، في المشافي وعلى أسرة العلاج، ويحملون نياشين البطولة على أجسادهم.

وقالت حركة حماس عن الجرحى:"كل واحد منهم فيه وله وسام يميّزه عن القاعدين، تحية لهم على هذه التضحية الأسطورية التي لا تليق إلا بالرجال الرجال، المقاتلين الذين لقنوا العدو الصهيوني دروساً في الثبات والصمود والتضحية من أجل قضيتهم وشعبهم وأمتهم".

وأضافت:"إن قضية جرحانا الكرام، هي قضية وطنية مركزية لا يمكن تجاوزها ولا يجوز القفز عنها، ومن حقهم جميعاً الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما لا يجوز التمييز فيما بينهم في المؤسسة الرسمية الفلسطينية، فكلهم أبناء فلسطين وكلهم قدموا للوطن"

وتابعت:"لن يفلت المحتل المجرم من عقوبته على جرائمه التي ارتكبها على مدار سنوات طويلة من الصراع، وستبقى المقاومة والجهاد ذروة السنام، ولن نحيد عنها حتى نصل إلى أهدافنا جميعاً وفي مقدمتها التحرير والخلاص"

وقالت :"سنبقى دائماً وأبداً الأوفياء لجرحانا الكرام ولتضحياتهم العظيمة، وسنقدم لهم كل ما نستطيع من أجل الوصول بهم إلى مرحلة الشفاء التام، فكما بدأنا معهم، سنستمر بهم في طريق التضحية والثبات والبطولة، والأمل يحدونا نحو الوعد الصادق بالتحرير القريب بإذن الله تعالى"