أسعار الذهب في فلسطين- أسعار الذهب بالدولار والشيكل

ارتفعت أسعار الذهب في فلسطين اليوم، الأحد 13/3/2022، بالتزامن مع تسجيل المعدن النفيس عالميًا لمكاسب أسبوعية، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال تعاملات اليوم، إلى 208.23 شيكل (64.05 دولار) مقابل 206.80 شيكل (63.59 دولار)، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.23 شيكل $64.05

سعر الذهب عيار 22 190.88 شيكل $58.72

اسعار الذهب عيار 21 182.21 شيكل $56.05

اسعار الذهب عيار 18 156.18 شيكل $48.04

سعر الذهب عيار 14 121.47 شيكل $37.37

سعر الذهب عيار 12 104.12 شيكل $32.03

اسعار أوقية الذهب 6,476 شيكل $1,992

اسعار جنيه الذهب 1,458 شيكل $448.39

اسعار كيلو الذهب 208,232 شيكل $64,055

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 مارس 208.23 182.21 156.18 121.47 104.12

11 مارس 207.54 181.60 155.66 121.07 103.77

10 مارس 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18

9 مارس 208.92 182.81 156.69 121.87 104.46

8 مارس 217.99 190.75 163.49 127.16 108.99

7 مارس 211.21 184.81 158.41 123.20 105.60

6 مارس 208.34 182.30 156.26 121.53 104.17

5 مارس 208.31 182.28 156.24 121.52 104.16

4 مارس 207.88 181.90 155.91 121.26 103.94

3 مارس 202.26 176.98 151.70 117.99 101.13