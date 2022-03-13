الطقس: أجواء شديدة البرودة ومنخفض جوي جديد الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الثلاثاء المقبل بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .