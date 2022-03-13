فيديو.. استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بصواريخ بالستية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:18 ص
13 مارس 2022
استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بالصواريخ
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تعرض، فجر اليوم الأحد 13-3-2022، محيط مقر القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة كردستان العراق، لاستهداف بصواريخ عدة بعيدة المدى، أدى لوقوع اضرار مادية بالمكان.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بسماع دوي انفجارات كبيرة هزت العاصمة أربيل، مشيرةً إلى أن محيط مقر القنصلية الأميركية على طريق مصيف صلاح الدين، قصف بـ 12 صوارخًا أطلقتا من خارج حدود إقليم كردستان.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية، فإن الاستهداف طال أيضًا قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أربيل شمال العراق، في حين لم يؤكد الجيش الأمريكي هذه الأنباء حتى الآن.

من جهته، قالت مصادر لقناة الميادين، إن صواريخ عدة سقطت الليلة، في محيط قاعدة حرير الأميركية، قرب مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أدى إلى دوي انفجارات في محيط القاعدة.

وأفادت تلك المصادر للقناة اللبنانية، بأنّ الضربات استهدفت مقراً استخبارياً وأمنياً إسرائيلياً.

من جهته، أعلنت قناة كردستان 24، أن مبنى القناة في العاصمة تعرض لاستهداف بالصواريخ، أسفر عن وقوع أضرار مادية.

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