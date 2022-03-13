فيديو.. استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بالصواريخ

تعرض، فجر اليوم الأحد 13-3-2022، محيط مقر القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة كردستان العراق، لاستهداف بصواريخ عدة، أدى لوقوع اضرار مادية بالمكان.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بسماع دوي انفجارات كبيرة هزت العاصمة أربيل، مشيرةً إلى أن محيط مقر القنصلية الأميركية على طريق مصيف صلاح الدين قصف بـ 5 صواريخ.

وذكر الاعلام العراقي، أن عند حدود الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش لم تعلق أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة. فيما لم يحدد حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف الجديد.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية، فإن الاستهداف طال أيضًا قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أربيل شمال العراق

وقالت إن "ما يقارب 15 صاروخًا سقطوا دفعة واحدة على 3 قواعد للجيش الامريكي والسفارة".

من جهته، أعلنت قناة كردستان 24، أن مبنى القناة في العاصمة تعرض لاستهداف بالصواريخ، أسفر عن وقوع أضرار مادية.



