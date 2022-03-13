بالصور اسهل طريقة لتحضير معجنات رمضان 2022 في المنزل

معجنات رمضانية سهلة وسريعة 2022، تهتم ربات البيوت بإعداد كل ما لذ و طاب من المأكولات في شهر رمضان 2022، وتعد المعجنات من أشهر الوجبات التي لابد أن تمتلئ بها مائدة رمضان ، ولذلك فقد قام فريق فلسطين اليوم بإعداد قائمة من أشهى المعجنات الشهيرة في رمضان .

السمبوسة باللحم المفروم

تعد السمبوسة من أبرز الأطعمة التي يفضلها الجميع ويشتهيها جميع أفراد الأسرة ، وهي سهلة التحضير لا تأخذ وقتا طويلا .

المقادير:

لحم مفروم – بهارات حسب الحاجة – بصل – رقائق السمبوسة – صلصة طماطم – زبدة- زيت .

طريقة التحضير:

يتم تحضير اللحم عن طريق تقطيع البصل إلى قطع صغيرة ثم إضافة الزبدة إليه ورفعه على النار مع التقليب المستمر لبضع دقائق ، وبعدها يتم وضع اللحم والصلصة وفوقه البهارات مع التقليب حتى يتم النضج الكامل .

بعدها يتم فرد رقائق السمبوسة ويوضع اللحم عليها وتلف بطريقة مناسبة ثم تحمر في الزيت حتى تأخذ لونا مناسبا .





معجنات البطاطس باللحم:

من أشهى المأكولات التي تقدم على سفرة رمضان بسبب سهولة تحضيرها ، إلى جانب طعمها الجميل.

المقادير:

دقيق – لحم مفروم – خميرة – لبن دافئ – ملعقة من السكر – قطع بطاطس مسلوقة – زبدة – بصل .

الخطوات:

يحضر اللحم ويطهى عن طريق تقطيع البصل وإضافة الزبدة عليه مع وضع البهارات المتاحة ، ثم يقلب وقتا قصيرا وبعدها يوضع اللحم والبطاطس ويترك حتى تمام النضج .

يتم تحضير العجينة عن طريق إضافة الخميرة والسكر إلى اللبن مع التقليب ثم إضافة الدقيق إلى الخليط وخلطه جيدا ثم يترك لتتم عملية التخمر.

بعد تمام عملية التخمر يتم تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم تم تفرض ويوضع فيها الخليط المكون من اللحم والبطاطس وتلف بطريقة مناسبة .

توضع الكرات في صنية مدهونة بالزيت وتوضع في الفرن حتى النضج الكامل .





فطائر السبانخ:

لايخفى على أحد فوائد السبانخ للجسم فهي تمد الجسم بالحديد والكالسيوم اللازمين للجسم ، ولذلك تحرص كل أم على أن تكون السبانخ أساسية في إفطار رمضان .

المقادير:

سبانخ – بهارات حسب الحاجة – دقيق – خميرة- ملح – سكر – زيت .

خطوات العمل:

يتم خلط الدقيق مع السكر والملح والبهارات والخميرة والزيت ويضاف الماء الدافئ بمقدار مناسب ، ثم يترك الخليط لتتم عملية التخمر .

بعد تمام عملية التخمر يتم وضع السبانخ على العجينة ثم توضع في الفرن .





خلية النحل:

من أشهى المأكولات التي تندرج تحت المعجنات وهي لذيذة وبسيطة .

المقادير:

دقيق – خميرة – ملح – سكر – زيت – جبنة لاستخدامها في الحشو – سمسم للتزيين .

الخطوات:

وضع الدقيق في إناء ويقلب مع الخميرة والملح والسكر ويعجن جيدا ثم يترك ليخمر .

بعد التخمر تحشى العجينة بالجبنة وتددهن بالزيت ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج .



