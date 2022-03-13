طالع أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 13 مارس 2022

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 13 مارس 2022، وسط توقعات بارتفاع مرتقب "للنفيس" عالميا بفعل ارتفاع التضخم والتوترات الجيوسياسية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الاحد مارس 2022، ليصل إلى 1005 جنيهات مقابل 995.37 جنيه في ختام تداولات أمس الجمعة.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم ، ليسجل نحو 753.44 جنيه مقابل 746.54 جنيه عند إغلاق تداولات أمس الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 586 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 502.29 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 376.72 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 920.87 جنيه مقابل 870.97 جنيه بنهاية تداولات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 31242 جنيها (1992 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 7032 جنيها (448.39 دولار).