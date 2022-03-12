اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الأحد 13 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاحد 13 مارس، حيث قفز سعر الدولار في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وزاد سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 13 مارس/آذار 2022، ليتراوح بين 22600 - 22650 ليرة لكل دولار، مقابل 22400 و22500 ليرة للدولار الواحد.

وأرجع خبراء المال والأعمال في لبنان ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى سببين، الأول زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وهذا الارتفاع يتحمّل مسؤوليته التجار. أما السبب الثاني فهو تدخل سياسي في سوق الدولار.

وأشاروا في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن الأزمة الحقيقية هي الشح بالدولار.

وشددوا على ضرورة أن تبرم الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي اليوم قبل الغد وإلا فنحن بطريقنا نحو الأسوأ، بحسب تصريحات نقلتها "صوت كل لبنان".

وتوقعوا مزيداً من الارتفاع في سعر الصرف بالسوق الموازية لأننا في تنافسية مع الدول لجهة الاستيراد، مشيرين إلى ان لبنان لم يعقد أي اتفاق حتّى الساعة على الرغم من الاتصالات الجارية بالإضافة الى استمرار الاحتكار في غياب لجنة وزارية رادعة له.

ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.