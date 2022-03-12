مليونا دولار شهرياً لحماية بومبيو من إيران

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم السبت، أنها تنفق أكثر من مليوني دولار شهريا لتوفير الحماية على مدار الساعة لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وكبير مساعديه براين هوك بسبب تهديدات من إيران.

وأبلغت الخارجية الكونغرس في تقرير لها :" أن تكلفة حماية بومبيو والمبعوث السابق لايران براين هوك بين أغسطس 2021 وفبراير 2022 بلغت 13.1 مليون دولار".

ويُشار إلى أنه قاد بومبيو وهوك حملة ضغط كبيرة شنتها إدارة ترامب السابقة ضد إيران.

ويرى التقرير أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن التهديدات لبومبيو وهوك لا تزال قائمة رغم مغادرتهما الحكومة.

جدير ذكره أنه استمرت هذه التهديدات رغم مشاركة إدارة الرئيس جو بايدن في مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015.