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سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13مارس 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13 مارس/آذار 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13مارس 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

وبلغ سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3890 ليرة للشراء، و3940 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 4262 ليرة للشراء، و4322 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 5075 ليرة للشراء، و5150 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13مارس 2022

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 1035 ليرة للشراء، و1051 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم لدى السوق السورية الموازية (السوداء) عند مستوى 1056 ليرة للشراء، و1073 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13مارس 2022

سعر الدينار الكويتي

وعن سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) فسجل نحو 12794 ليرة للشراء، و12984 ليرة للبيع.