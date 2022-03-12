اليكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 13 مارس 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 13 مارس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، حيث تزداد عمليات البحث من قبل المهتمين بعالم امال و الاعمال عن أسعار الذهب في سوريا، و ارتفع متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا مع بداية العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 160.905 ألف ليرة (64.05 دولار).

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 140.796 ألف ليرة (56.05 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 120.681 ألف ليرة (48.04 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 93.862 ألف ليرة (37.37 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، بتعاملات الأحد داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 5.004 مليون ليرة (1992 دولارا).

كما صعد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.126 مليون ليرة (448.39 دولار).

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 2000 دولار للأوقية مع تقييم المستثمرين للعديد من التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.