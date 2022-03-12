تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022، حيث ننشر لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية كافة الأدعية التي ينتظرها المسلم لدعاء ربه واستقبال شهر رمضان المبارك بالدعاء والتقرب إلى الله للتحصل على الأجر والثواب.

تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022

أفضل دعاء لاستقبال شهر رمضان 2022

وبعد أن تبقى أيام قلائل على استقبال شهر رمضان المبارك، نقدم لكم اليوم أفضل الأدعية، حيث يحرص المسلمون بشكل كبير في هذا الشهر على استثمار كل أيامه وأوقاته بكافة العبادات وخاصة الدعاء، لأن الأجور تتضاعف في هذا الشهر.

تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022

أفضل دعاء لاستقبال شهر رمضان 2022

ويدعو المسلمون ربهم عشية شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأدعية، منها:

"اللّهمّ إنّي أعوذُ بك من قلب لا يخشع، ومن دُعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفعُ يا رب”. كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني".

"اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك".

تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022

عدد ساعات صيام رمضان

ويصوم المسلم شهر رمضان المبارك منذ سماع أذان الفجر صباحا حتى أذان المغرب مساء، أي يصوم المسلمون نحو 14 ساعة متواصلة دون تناول أي طعام أو شراب ضمن ساعات الصوم، فتناول الطعام والشراب يبطل الصيام، وعلى المسلم قضاء الأيام التي لم يصمهما، سواء لم يصمها بعذر أو بدون عذر يذكر.