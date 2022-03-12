بالفيديو مانشستر يونايتد يحقق فوزاً كبيراً على توتنهام

حقق مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، فوزا كبير على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في الفوز لمانشستر يونايتد لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و38 و81 من عمر المباراة.

هدف خيالي وراااااااااااااااائع من الأسطورة كريستيانو رونالدو 😰😰😰😍😍😍😍pic.twitter.com/f9dJg25WMo — عز (@MnbrMadrid5) March 12, 2022

وسجل ثنائية الضيوف هاري كين من ركلة جزاء وقائد اليونايتد هاري ماغواير بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 35 و72 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

الدوري الإنجليزي الممتاز



توتنهام 1-2 مانشستر يونايتد



هدف كرستيانو رونالدو pic.twitter.com/pkRH19O2d5 — اهداف المباريات (@Match_matches) March 12, 2022