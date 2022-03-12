بالفيديو مانشستر يونايتد يحقق فوزاً كبيراً على توتنهام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:14 م
12 مارس 2022
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حقق مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، فوزا كبير على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في الفوز لمانشستر يونايتد لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و38 و81 من عمر المباراة.

 وسجل ثنائية الضيوف هاري كين من ركلة جزاء وقائد اليونايتد هاري ماغواير بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 35 و72 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

 

 

 

 

 

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