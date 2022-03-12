إمساكية رمضان 2022 في السعودية، يبحث الكثير من الأشخاص عن امساكية شهر رمضان 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ العد التنازلي لحلول الشهر الكريم، الذي من المتوقع أن يبدأ يوم السبت 2 أبريل.

و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم امساكية شهر رمضان 2022 في مختلف الدول العربية و الإسلامية، و في هذه المقالة يضع بين أيديكم امساكية شهر رمضان في السعودية.

إمساكية رمضان 2022 في السعودية

وإمساكية رمضان 2022 في السعودية ضمت مجموعة من التفاصيل الرسمية المرتبطة بعدد أيام الشهر الكريم، الذي ينتظره الملايين في السعودية بخلاف الأعداد الغفيرة حول العالم، ومن بين تلك التفاصيل مواقيت الصلاة الخمس وعدد ساعات الصوم وموعد السحور والإمساك.

امساكية شهر رمضان في السعودية 2022

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

السبت 1 رمضان 02 أبريل 04:58 ص 06:15 ص 12:27 م 03:52 م 06:38 م 08:08 م

الأحد 2 رمضان 03 أبريل 04:57 ص 06:15 ص 12:26 م 03:52 م 06:39 م 08:09 م

الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 04:56 ص 06:14 ص 12:26 م 03:52 م 06:39 م 08:09 م

الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 04:55 ص 06:13 ص 12:26 م 03:51 م 06:39 م 08:09 م

الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 04:54 ص 06:12 ص 12:26 م 03:51 م 06:40 م 08:10 م

الخميس 6 رمضان 07 أبريل 04:53 ص 06:11 ص 12:25 م 03:51 م 06:40 م 08:10 م

الجمعة 7 رمضان 08 أبريل 04:52 ص 06:10 ص 12:25 م 03:50 م 06:40 م 08:10 م

السبت 8 رمضان 09 أبريل 04:51 ص 06:09 ص 12:25 م 03:50 م 06:41 م 08:11 م

الأحد 9 رمضان 10 أبريل 04:50 ص 06:08 ص 12:24 م 03:49 م 06:41 م 08:11 م

الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 04:49 ص 06:07 ص 12:24 م 03:49 م 06:41 م 08:11 م

الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 04:48 ص 06:07 ص 12:24 م 03:49 م 06:42 م 08:12 م

الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 04:48 ص 06:06 ص 12:24 م 03:48 م 06:42 م 08:12 م

الخميس 13 رمضان 14 أبريل 04:47 ص 06:05 ص 12:23 م 03:48 م 06:42 م 08:12 م

الجمعة 14 رمضان 15 أبريل 04:46 ص 06:04 ص 12:23 م 03:48 م 06:43 م 08:13 م

السبت 15 رمضان 16 أبريل 04:45 ص 06:03 ص 12:23 م 03:47 م 06:43 م 08:13 م

الأحد 16 رمضان 17 أبريل 04:44 ص 06:02 ص 12:23 م 03:47 م 06:43 م 08:13 م

الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 04:43 ص 06:02 ص 12:23 م 03:47 م 06:44 م 08:14 م

الثلاثاء 18 رمضان 19 أبريل 04:42 ص 06:01 ص 12:22 م 03:46 م 06:44 م 08:14 م

الأربعاء 19 رمضان 20 أبريل 04:41 ص 06:00 ص 12:22 م 03:46 م 06:44 م 08:14 م

الخميس 20 رمضان 21 أبريل 04:40 ص 05:59 ص 12:22 م 03:45 م 06:45 م 08:15 م

الجمعة 21 رمضان 22 أبريل 04:39 ص 05:59 ص 12:22 م 03:45 م 06:45 م 08:15 م

السبت 22 رمضان 23 أبريل 04:38 ص 05:58 ص 12:21 م 03:45 م 06:45 م 08:15 م

الأحد 23 رمضان24 أبريل 04:37 ص 05:57 ص 12:21 م 03:44 م 06:46 م 08:16 م

الاثنين 24 رمضان25 أبريل 04:36 ص 05:56 ص 12:21 م 03:44 م 06:46 م 08:16 م

الثلاثاء 25 رمضان26 أبريل 04:35 ص 05:56 ص 12:21 م 03:44 م 06:47 م 08:17 م

ألأربعاء 26 رمضان27 أبريل 04:34 ص 05:55 ص 12:21 م 03:43 م 06:47 م 08:17 م

الخميس 27 رمضان28 أبريل 04:34 ص 05:54 ص 12:21 م 03:43 م 06:47 م 08:17 م

الجمعة 28 رمضان29 أبريل 04:33 ص 05:54 ص 12:21 م 03:42 م 06:48 م 08:18 م

السبت 29 رمضان30 أبريل 04:32 ص 05:53 ص 12:20 م 03:42 م 06:48 م 08:18 م

الأحد 30 رمضان01 مايو 04:31 ص 05:52 ص 12:20 م 03:42 م 06:49 م 08:19 م