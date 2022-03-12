7 أغذية ينصح بتناولها في وجبة السحور خلال شهر رمضان 2022

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك 2022، حيث ينتظر المسلمون في شتى انحاء المعمورة حلول شهر رمضان بشوق و فرحة، لا سيما نه شهر الخير و البركة؟

وتشغل مائدة السحور بال الكثيرين، و يتساءل الكثيرون عن افضل أنواع الطعام يجب تناولها على مائدة السحور، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم على الإجابة عن كثير من تساؤلات المتابعين حول شهر رمضان المبارك، و في هذه المقالة يوضح الأطعمة التي يجب تناولها أو الابتعاد عنها لتقليل الإحساس بالجوع والعطش طوال فترة الصيام.

وشرحت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أنه يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية والطواجن «المسبكة» والدسمة والمخللات خاصة في وجبات السحور، حتى لا تتسبب في الشعور بالخمول والتخمة وهمدان الجسد، وتؤدي إلى الإصابة بحرقان المعدة ومشكلات في الجهاز الهضمي والإحساس بالعطش طوال فترة الصيام.

7 أغذية ينصح بتناولها في وجبة السحور

الزبادي

الزبادي من أهم الأطعمة التي يجب تناولها في وجبة السحور، فهو مريح للمعدة ويساعد في تجنب الانتفاخات والغازات.

اللبن الرائب

تناول اللبن الرائب في وجبة السحور يعمل على تهدئة المعدة والقولون.

البيض

البيض أفضل سحور صحي، ويعتبر السلق هو أفضل طريقة لطهيه لقلة استخدام الدهون.

الجبن

ينصح بتناول الجبنة البيضاء التي لا تحتوي على نسبة عالية من الملح، كما يفضل الابتعاد عن الجبن الدسمة وذات درجة ملوحة مرتفعة.

الخيار

الخيار من أهم الخضراوات التي تساعد على تقليل العطش بنسبة كبيرة.

الموز

الموز من الفواكه الغنية جدًا بالبوتاسيوم مما يقلل الإحساس بالعطش.

الكيوي

الكيوي من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم ويساعد في تقليل الإحساس بالعطش.

البقوليات من أساسيات السحور

وتعد البقوليات من ضروريات السحور للإحساس بالشبع طوال فترة الصيام، ومنها الفول ولكن يجب التخلص من قشرته عن طريق الفرم باستخدام الخلاط، حتى لا يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي، وممكن استبداله بأي نوع من البقول مثل الحمص المدمس أو الفاصوليا، بحسب «شعير».

الخبز البلدي أفضل الأنواع للسحور

ونصحت «شعير»، بتناول الخبز البلدي، إذ يعد أفضل الأنواع على مائدة السحور، ويفضل الابتعاد قدر المستطاع عن الأنواع التي تحتوي على الدقيق الأبيض فقط.