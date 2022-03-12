بالصور امساكية شهر رمضان 2022 في القاهرة المصرية و موعد حلول الشهر الفضيل

إمساكية رمضان 2022 في القاهرة، يبحث الكثير من الأشخاص عن امساكية شهر رمضان 2022 في العاصمة لمصرية القاهرة، حيث بدأ العد التنازلي لحلول الشهر الكريم، الذي من المتوقع أن يبدأ يوم السبت 2 أبريل، على أن يكون الإعلان رسميا عقب استطلاع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية للهلال.

و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم امساكية شهر رمضان 2022 في مختلف الدول العربية و الإسلامية، و في هذه المقالة يضع بين أيديكم امساكية شهر رمضان في القاهرة المصرية.

إمساكية رمضان 2022 في القاهرة

وإمساكية رمضان 2022 في القاهرة ضمت مجموعة من التفاصيل الرسمية المرتبطة بعدد أيام الشهر الكريم، الذي ينتظره الملايين في مصر بخلاف الأعداد الغفيرة حول العالم، ومن بين تلك التفاصيل مواقيت الصلاة الخمس وعدد ساعات الصوم وموعد السحور والإمساك.

وبخلاف المعلومات السابقة الواردة في إمساكية رمضان 2022 في القاهرة، هناك إعلان لموعد عيد الفطر وصلاته.

معلومات عن شهر رمضان 2022

في بداية شهر رمضان الموافق السبت 2 أبريل تكون مدة الصيام 14 ساعة و19 دقيقة ويكون هذا اليوم أقصر مدة صيام في 2022، على أن يكون يوم الأحد 1 مايو أطول ساعات صيام وتصل إلى 15 ساعة و16 دقيقة.

وفيما يتعلق بموعد أذان المغرب في الشهر الكريم، ففي بداية رمضان يُؤذن لصلاة المغرب في الساعة 6:14 مساءً على أن تزيد موعد الآذان دقائق معدودة يوميا حتى ينتهى شهر الصوم بموعد أذان المغرب الساعة 6:32 مساء.

وبالنسبة لإعلان الموعد الرسمي للشهر الفضيل، فهو يرتبط بمطلع شهر أبريل المقبل لاستطلاع هلال شهر رمضان 2022، فإذا ثبت ظهوره شرعيًا يُعلن الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية، حيث يحدث تنسيق بين ممثل باللجان العلمية التابعة للمعهد القومي والبحوث الفلكية واللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء.

أما حال تعذر رؤية هلال شهر رمضان من اللجان الشرعية، يبدأ شهر رمضان الكريم يوم الأحد 3 أبريل المقبل، وبذلك يخالف الإعلان توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أن يتم الاعتماد على الرؤية الشرعية.



