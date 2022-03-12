بالفيديو رد فعل غير متوقع من محمد صلاح بعد إصابته

حرص النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على تلبية طلب مشجع لفريق برايتون، لحظة خروجه من أرضية ملعب المباراة، التي أقيمت اليوم، بعد تعرضه للإصابة.

اللقاء حسمه الريدز بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، أن محمد صلاح منح مشجع برايتون قميصه أثناء التوجه إلى نفق الملعب المؤدى إلى غرف خلع الملابس، عقب خروجه من المباراة مصابا ودخل بدلا منه البرتغالي ديوجو جوتا.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح ابتسم قبل أن يخلع قميصه ويعطيه إلى مشجع برايتون الذى أصر على الحصول على قميص النجم المصري.

وتعرض محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني وفريق ليفربول للإصابة خلال مباراة فريقه مع برايتون فى إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لم يستطيع إكمال المباراة حيث غادر اللقاء بعد تسجيله هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 66.