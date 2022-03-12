بالفيديو في ظل الحرب بأوكرانيا.. الناتو يطلق مناورات في النرويج

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم السبت، عن إطلاقه مناورات واسعة النطاق في النرويج في الـ14 من مارس الجاري، بهدف اختبار القدرة على الدفاع عن بلد عضو في الحلف يتعرض لعدوان خارجي.

وقال وزير الدفاع النرويجي أود روجر إينوكسن :"بأن التدريب مهم للغاية لأمن النرويج والحلفاء".

ويشارك في مناورات "كولد ريسبونس 2022" نحو 30 ألف عسكري و200 طائرة وحوالي خمسين بارجة من 27 دولة، وستساعد الجيوش الغربية في أن تكون أكثر صلابة في القتال في البرد القارس براً وبحراً وجواً، بما في ذلك بالمنطقة القطبية الشمالية.

وأشار إينوكسن إلى أن التدريب لا ينظم بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ولكنه يكتسب أهمية إضافية بسببها.

ويُشار إلى أنه تشارك السويد وفنلندا أيضا في مناورات "كولد ريسبونس 2022" التي تستمر حتى الأول من أبريل، وهما دولتان غير منحازتين رسميا ولكنهما شريكتان تزدادان قربا من حلف الأطلسي.

وأضاف وزير الدفاع النرويجي: "لا يوجد حاليا تهديد عسكري واضح ضد حلف شمال الأطلسي أو الأراضي النروجية، لكن الوضع في أوروبا لم يكن متقلبا بهذه الدرجة منذ فترة طويلة".

جدير ذكره أنه تم إخطار روسيا على النحو الواجب بتمارين "كولد ريسبونس 2022" ذات الطبيعة "الدفاعية البحتة"، بحيث ستظل على مسافة من روسيا متفق عليها.