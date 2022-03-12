الاحتلال يلغي شرط الحصول على شهادة "تطعيم كورونا" للحصول على تصاريح بغزة والضفة

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إلغاء “العلامة الخضراء” في معابر قطاع غزة والضفة الغربية، بحيث لا يشترط وجود شهادة التطعيم في الدخول.

وقال ما يسمى بـ”منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق” المحتلة : “يسرنا إبلاغكم أنه اعتبارًا من الغد الاحد 13/03/22 تنتهي سياسة العلامة الخضراء في معابر قطاع غزة والضفة الغربية بحيث لا يشترط وجود شهادة التطعيم في الدخول إلى إسرائيل”.

واعتبر أن إلغاء العلامة الخضراء “إنجازًا فلسطينيًا وإسرائيليًا مشتركًا بفضل حملات التطعيم الواسعة التي تمت في الطرفين والالتزام بالتعليمات الصحية”، وفق قوله.