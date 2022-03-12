بالصور ليفربول يتغلب على برايتون بثنائية

تغلب ليفربول على مضيفه برايتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن مافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ويُشار إلى أنه سجل ثنائية ليفربول كل من :الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 19 و61 على الترتيب.

✅ @LFC keep the pressure up at the top of the table #BHALIV pic.twitter.com/n0lpM0AiWE — Premier League (@premierleague) March 12, 2022

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس، بعد غد الاثنين.

وتوقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.