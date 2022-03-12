المصادقة على بناء 730 وحدة استيطانية جديدة في القدس

صادقت ما تعرف بـ"لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية"، اليوم السبت، على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على أراضي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "كول هاعير" العبرية :"إن المخطط في مستوطنة "بسغات زئيف" يقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 70 دونماً، ويتضمن حوالى 730 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في 14 مبنى سكنياً يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إضافة إلى إنشاء الوحدات الاستيطانية، فإن المخطط يشمل أيضاً 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، كما سيتم تخصيص حوالى 16 دونماً للمساحات المفتوحة.