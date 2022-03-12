إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم اليوم

اندلعت اليوم السبت، مواجهات بين أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انطلاق مسيرة شعبية مناهضة للاستيطان في القرية.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق، واندلعت على إثرها المواجهات وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأظهرت مقاطع مرئية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ الشبان كمينا لجنود الاحتلال في جبال القرية حيث رشقوها بالحجارة، ما أدى إلى تراجعهم.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها ارتقاء شهداء وإصابة جنود ومستوطنين وتنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار.

وخلال أيام الأسبوع الماضي استشهد أربعة شبان من القدس ونابلس ورام الله، ورصدت 86 نقطة مواجهة، بينها عمليتي طعن وعملية دهس و10 عمليات إطلاق نار و14 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة، فيما أصيب 9 جنود ومستوطنين.