القطاع الخاص يشكل لجنة موحدة لمتابعة تصاريح أعضاءه

عقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اليوم السبت، اجتماع موسع لوضع ترتيبات آلية التواصل مع الهيئة العامة للشئون المدنية في ضوء قرار رئيس الهيئة في قطاع غزة السيد اياد نصر، وبتوجيهات من معالي الوزير حسين الشيخ.

ورحب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الدين الأعرج، بالحضور من قادة القطاع الخاص في مقر اتحاد المقاولين، لمناقشة تطوير وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص ووضع ترتيبات موحدة وتشاركية للتواصل مع الجهات الحكومية وغيرها في القضايا ذات المصالح المشتركة.

وعرض الأعرج، خطة عمل لوضع أسس اللجنة التنسيقية لمؤسسات القطاع الخاص، الخاصة بدراسة طلبات التصاريح لمنتسبي القطاع الخاص ومكونات اللجنة ومهامها وآليات عملها وصولا للأهداف المسطرة.

وانتهى الاجتماع بالتوافق على آليات العمل الجماعي ومأسسة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ليعبر عن هموم وتطلعات القطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني.