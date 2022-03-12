مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الآن بث مباشر على موقع يلا شوت وكورة لايف

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الآن اليوم السبت الموافق 12-3-2022 على موقع يلا شوت وكورة لايف حيث تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لذا قرر فريق فلسطين اليوم بالاهتمام في نشر رابط مشاهدة مباراة اليونايتد أمام توتنهام مباشر وبجودة hd ، بعد عمليات الطلب الكبيرة من الجمهور وعشاق كرة القدم في العالم ، حيث بات الآن بإمكان الجميع مشاهدتها بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق ، إلى جانب ذلك وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة للفريقين الانجليزيين في ظل الاخبار المتوالية عن احتمالية غياب المدافع رفائيل فاران .

وفي هذه المقدمة التي تتناول بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الآن نشير لكم إلى أن فريق اليونايتد يحتل المركز الخامس في الدوري الانجليزي برصيد 47 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطتين ومركزين على توتنهام الذي خاض 26 مباراة ، لذا يسعى هذه الليلة وبكل قوة التغلب على نظيرة وتحقيق الفوز من أجل القفز والحصول على مراتب متقدمة .

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم

ومن المقرر ان تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي وقطر ، وستقام المباراة على ملعب أولد ترافورد .

Ralf Rangnick when asked about Cristiano Ronaldo situation: "I haven't asked Cristiano if he's happy at Manchester at this club - he's fit again, resumed training yesterday and we shall see which formation we will line up with tomorrow". 🇵🇹 @utdreport #MUFC pic.twitter.com/eUzibLQcIF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم مباشرة

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة لفرييق مانشستر يونايتد المحتملة (4\2\3\1) وتضم اللاعبين ، وهم : دي خيا – دالوت – فاران – ماجواير – تيليس – بوجبا – فريد – إيلانجا – فيرنانديز – سانشو – رونالدو.

وفي هذه السطور ، نود ان نشير لكم إلى أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كان قد تفوق على نظيره توتنهام، في مواجهة الدور الثاني من الدوري الانجليزي بالموسم الماضي (3-1)، كما هزمه في لقاء الدور الأول هذا الموسم (3-0).

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مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم مباشرة الان

وبالإضافة إلى التشكيلة السابقة، قمنا بوضع تشكيلة فريق توتنهام أمام اليونايتد ، وتضم اللاعبين وهم حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: بن دافيز – داير – روميرو.

خط الوسط: سيسيغنون – بينتانكور – هويبيرج – دوهيرتي.

في الهجوم: سون – كولوسيفسكي – كين.

الجمعة ، أعلنت إدارة فريق اليونايتد عبر بيان ، بأن المدافع رفائيل فاران قد عاد إلى التدريبات بعد شفائه من فيروس كورونا .

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مباراة مانشستر يونايتد مباشرة الآن

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