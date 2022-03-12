جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في شمال فلسطين المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال رفع مستوى التأهب الأمني في شمال فلسطين المحتلة، تحسبًا "لأي رد إيراني محتمل على القصف الإسرائيلي في دمشق، الاثنين الماضي، ما أسفر عن استشهاد ضابطين من الحرس الثوري ".

وقالت قناة "كان" العبرية: إن "الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في أوساط منظومات الدفاع الجوي، وسلاح الجو وأجهزة الاستخبارات".

الأربعاء الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل اثنين من ضباطه بقصف "إسرائيلي" جوي، استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني، كيان الاحتلال بدفع "ثمن جريمتها".

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات جوية بين الحين والآخر على أهداف داخل الأراضي السورية، تصاعدت منذ عام 2011، وتسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة مدنيين.