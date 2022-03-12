"حماس":  استئناف "الأونروا" مساعداتها للفلسطينيين في لبنان "خطوة تحتاج متابعة وسرعة تنفيذ"

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم السبت، موافقة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بصرف منح مالية جديدة للنازحين الفلسطينيين من سوريا "خطوة إيجابية"، وداعةً وكالة الغوث إلى "تقديم المزيد من توفير الدعم لهم".

وقال مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" بلبنان، أبو أحمد فضل، إن "حركة حماس تقف إلى جانب معاناة النازحين الفلسطينيين من سوريا وتدعم أي قرار يتخذونه لتحصيل حقوقهم".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المسؤول في "حماس"، اليوم، أثناء لقاء نظمه النازحون الفلسطينيون من سوريا علقوا فيه اعتصامهم أمام مقر "الأونروا" في بيروت بعد شهرين ونصف من إقامة خيمة الاعتصام إثر وقف الوكالة مساعداتها عنهم.

وأضاف فضل، ان الحوار الذي جرى مع "الأونروا" ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يحمل بعض الإيجابيات لجهة التعهد الذي قدمته الوكالة بتقديم المزيد من الدعم للاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا.

ودعا المسوؤل في "حماس"، "الأونروا" إلى الإسراع في تقديم مساعدات اجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة مع ازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.