إطلاق حملة رقمية بعنوان "وطن واحد" لمساندة فلسطينيي الداخل المحتل

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم السبت، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "وطن واحد"؛ لدعم وإسناد أهالي الداخل المحتل.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة التي انطلقت بعد تشكيل الهيئة الوطنية لدعم، وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، بالتغريد على وسم "#وطن_واحد".

وعبر المتفاعلون مع الحملة، عن دعمهم للفعل الشعبي المساند لأهلنا في النقب، وغيرها من المناطق، والمدن في داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وتأكيدًا على أن غزة حاضرة في الفعل الوطني بجماهيرها، ومقاومتها، وسلاحها، وفصائلها، ولن تتخلى عن واجباتها تجاه القضايا الوطنية.

وتصاعدت مؤخرًا الإجراءات "الإسرائيلية" بحق فلسطينيي الداخل المحتل؛ بهدف اقتلاعهم من أرضهم عبر الهدم، والطرد وفرض الضرائب، لتهجيرهم من أرضهم واستجلاب يهود من كل أنحاء العالم، وآخر تلك الإجراءات بالمصادقة على "قانون المواطنة"؛ لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقويض الوجود على الأرض المحتلة.