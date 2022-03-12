صور.. مباراة الشجاعية والهلال بلا جمهور في غزة!

شهد مدرج ملعب اليرموك في مدينة غزة، اليوم السبت، في مباراة اتحاد الشجاعية والهلال في الدوري الممتاز المحلي، عدم تواجد جمهور الفريقين؛ نظرًا للأحداث المؤسفة التي شهدها الملعب، في وقت سابق، وأسفرت عن وقوع إصابات بين اللاعبين.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بخلو ملعب اليرموك من الجمهور والمشجعين في مباراة الشجاعية والهلال، ظهر اليوم، بناء على قرار اتحاد الكرة الذي يقضي بحرمان الجمهور من التواجد في الملعب.

وشهد المعلب نفسه، الاثنين الماضي، وقوع إصابات، ومشادات كلامية عقب انتهاء مباراة الشجاعية والشاطئ.

والسبت الماضي، أصيب خلال شجار وقع في مباراة أهلي غزة، وشباب رفح على ملعب اليرموك، عددًا من اللاعبين، فيما نقلت سيارات الإسعاف تلك الإصابات إلى المستشفى.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن أحد المشجعين نزل إلى أرض الملعب، وقام بالاعتداء على لاعب أهلي غزة، مبينًا أن فريق أهلي غزة انسحب من المباراة عقب الاعتداء على أحد لاعبيه.

وكان اتحاد الكرة في غزة، قد صادق الخميس الماضي، على قرارات لجنة الانضباط غزة، بعد انتهاء الجولة الماضية من الدوري العام، وقرر خلالها حرمان جماهير اتحاد الشجاعية، والزيتون، وخدمات الشاطئ من حضور مباراة رسمية واحدة.

كما وقررت أيضًا، إيقاف مدرب خدمات الشاطئ حمادة شبير مباراة رسمية واحدة، ولاعب شباب جباليا نضال أبو الفول مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

وأوقفت لاعب القادسية أحمد برهوم مباراتين رسميتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد، وحارس المرمى في نادي القادسية أسامة البراهمة مباراة رسمية واحدة.

وشملت قرارات اتحاد كرة القدم، عدد من العقوبات على الإداريين والمدربين.



