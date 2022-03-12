دعاء اليوم الخامس عشر 15 من شهر رمضان، شهر رمضان على الأبواب وهو خير شهر لقراءة القرآن والأدعية والتقرب من الله سبحانه وتعالى، فهو شهر الطاعات والعبادات والتقرب من الله ومضاعفة الحسنات ونيل الأجر والثواب، كما أنه شهر الاستغفار والرحمة وصلة الأرحام وتفقد المسلمين لبعضهم البعض، فيحرص المسلمون على قضاء الثلاثين يوما في طاعة الله وقراءة القرآن الكريم وختمه لمرات عدة، بهدف نيل الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى.

دعاء اليوم الـ 15 من رمضان

ويبحث المسلمون في هذه الأيام عن دعاء اليوم الخامس عشر 15 من شهر رمضان، فالأدعية بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص تفرج الكروب وتحل مشاكل العباد، وتقربهم من الله، كما أنها تحميهم من الفقر، فهي مهمة جدا في حياة الانسان، وعليه أن يرددها باستمرار في رمضان وغير الشهر الفضيل، فذكر الله يجب أن يبقى يتردد على كل لسان وفي كل الأوقات، إلا أن الأدعية تزداد في الشهر الفضيل، لهذه الأسباب ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الفضيل لتعم الفائدة والأجر والثواب لجميع المسلمين.

فوائد وفضل شهر رمضان

فضل شهر رمضان كثير على الانسان السلم الذي يغتم تلك الأيام الفضيلة في الأعمال الصالحة على أكمل وجه، فأوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النّار ويتضاعف فيه الأجر والثواب فأجر العبادة وعمل الخير فيه ليس كالأجر فيما سواه من الشهور فهو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القُرآن الكريم على قلب سيدنا محمد لقوله تعالى «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان

ننشر لكم دعاء اليوم الخامس عشر 15 من شهر رمضان 2022- 1443 هـ، فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء اليوم الـ 15 من شهر رمضان 2022

"مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَرَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ".

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان فلكيا، في اليوم الثاني من شهر ابريل 2022- 1443 هـ، حيث من المقرر أن يصوم الفلسطيني نحو 14 ساعة متواصلة في نهاء رمضان.